AGENTE MILINKOVIC-SAVIC: "L'INTERESSE DEL MILAN FA PIACERE"

15 febbraio 2017

Calciomercato.com ha intervistato Mateja Kezman, agente del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic, il quale ha parlato del futuro del suo assistito: "Non abbiamo mai avuto contatti con il Milan, di certo l'interesse fa piacere. La Juve? Non si è fatta sentire". In merito al rinnovo con la società biancoceleste, Kezman è parso tranquillo: "Non abbiamo parlato con la Lazio, ma non c'è fretta".