AGENTE KONDOGBIA: "PUO' RESTARE A LUNGO AL VALENCIA"

14 novembre 2017

A Superdeporte ha parlato il fratello e agente di Kondogbia: "Sapevo che avrebbe fatto bene in Spagna perché conosceva già la Liga, ma non pensavo che ci sarebbe riuscito così bene e così presto. Però ero sicuro che sarebbe andata bene, vista la grande conoscenza del calcio dell'allenatore Marcelino" ha detto Evans. "Ha un contratto con l'Inter e vorrebbe rimanere a Valencia. Sarà compito mio quello di trovare una soluzione che metta d'accordo l'Inter, noi e il Valencia. Qui si vive bene, la città è magnifica. A mio avviso, Geoffrey potrebbe rimanere diversi anni, ma dipende dalle società" ha concluso. Il centrocampista francese è al Valencia in prestito dall'Inter con diritto di riscatto.