AGENTE HYSAJ: "IL NAPOLI NON PENSA ALLA CESSIONE"

26 luglio 2017

A Radio Crc Mario Giuffrida ha parlato del suo assistito Elseid Hysaj, secondo le voci di mercato nel mirino della Juve: "Può darsi che la Juve abbia fatto questa richiesta e può essere che il Napoli non abbia pensato minimamente alla cessione, come il ragazzo d'altronde. La cosa è morta subito lì, è giusto che il Napoli tenga tutti i suoi giocatori migliori per lottare per lo Scudetto" ha detto.