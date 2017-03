AGENTE HART SPAVENTA IL TORO

9 marzo 2017

Ancora nubi sul futuro di Joe Hart. Il Torino vorrebbe riscattarlo dal Manchester City che lo vorrebbe inserire come contropartita in un ipotetico affare Belotti. Ai microfoni di Skysports, l'agente del portiere ammette che sul suo tavolo ci sono diverse offerte. "Non abbiamo ancora parlato della possibilità che Hart rimanga a Torino per aprire una strada futura per l'acquisto di Belotti da parte degli inglesi - ha spiegato Jonathan Barnett - Ho avuto diversi colloqui con i granata, ma ci sono altrettante possibilità aperte sul mio tavolo perché il mio assistito è uno dei portieri migliori al mondo".