AGENTE GUARIN: "SI LIBERA E VUOLE TORNARE"

21 aprile 2017

Freddy Guarin non ha dimenticato l'Inter. L'agente del centrocampista, Marcelo Ferreryra, ha spiegato a FcInterNews: "Alla fine del 2017 sarà un giocatore a parametro zero e tra pochi mesi potrà firmare un preaccordo con qualunque club. Lui vuole tornare poi si vedrà se i nerazzurri vorranno ancora puntare su di lui". Inoltre il procuratore del colombiano ha rivelato: "Fredy ha un rimorso. Non aver vinto dei titoli con i nerazzurri. Per questo vorrebbe tornare e vincere lo Scudetto o una Coppa Nazionale o Internazionale con l’Inter".