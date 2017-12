AGENTE GABIGOL: "INTER O SANTOS? PRESTO LO SAPREMO"

29 dicembre 2017

L'agente di Gabigol ha parlato in esclusiva a FcInterNews.it: "Non posso affermare al 100% che Gabriel lascerà il Benfica, ma a questo punto è molto probabile. Non ha giocato molto per scelta del suo allenatore. Ma attenzione si tratta di un grande talento" ha detto Cesar Boaventura. Secondo le voci di mercato l'attaccante brasiliano è destinato a tornare in patria, al Santos, ma il procuratore non si sbilancia: "Potrà mostrare le proprie qualità in qualsiasi squadra del mondo. Deve solo incontrare un mister che punti su di lui e gli conceda l’opportunità di far vedere chi sia. Tornerà all'Inter o al Brasilerao? Non lo sappiamo ancora. Presto ci sarà la decisione".