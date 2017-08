AGENTE FAZIO: "INTER? HA UN CONTRATTO CON LA ROMA"

12 agosto 2017

Federico Fazio non sembra intenzionato a lasciare la Roma. Il difensore ex Siviglia è stato accostato all'Inter ma l'agente del giocatore, Salvador Sanchez, a RomaNews Web Radio sembra escludere qualunque trasferimento: "L'interesse nerazzurro? Al momento il ragazzo è felice, è stato convocato di nuovo in Nazionale. Ha un contratto e vuole restare in giallorosso. Pertanto preferisco non commentare queste voci. Tutto quello che c'è da dire è stato già detto in passato, per il futuro del giocatore bisogna chiedere alla società".