AGENTE ERKIN: "FUTURO DIPENDE DA INTER E BESIKTAS"

2 maggio 2017

Caner Erkin aveva iniziato all'Inter una stagione di fatto proseguita solo col Besiktas. E del futuro del terzino ha parlato l'agente: "C'è un'opzione per il riscatto per un milione di euro, se sarà così rimarrà a Istanbul. Non so cosa (e se) stia succedendo tra le due società. Io posso dire che è stato sottoscritto questo accordo per cui Caner rimarrebbe in Turchia qualora il Besiktas decidesse di esercitare l'opzione di acquisto per un milione di euro. In poche parole dipende dai due club" ha detto Batur Altiparmak a FcInterNews.