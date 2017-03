AGENTE DI ZAPATA: "CERCHEREMO NUOVI ORIZZONTI"

23 marzo 2017

Termina a fine stagione il prestito biennale di Duvan Zapata dall'Udinese al Napoli. Il suo agente, Fernando Villarreal, è intervenuto a Radio CRC: "Il futuro di Duvan? Aspettiamo un colloquio per capire cosa sarà del suo futuro, ma mi pare che il Napoli in fase offensiva con Pavoletti e Milik sia ben assortito. Cercheremo nuovi orizzonti perché non ci sono mai stati nuovi segnali di interesse del Napoli".