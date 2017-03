AGENTE DI VERRATTI: "RESTERÀ AL PSG"

19 marzo 2017

Marco Verratti "resterà al PSG. Ha un contratto fino al 2021 e quindi resterà in Francia. Al momento non ci sono dubbi, anche perché Marco è una persona rispettosa dei contratti. Se poi ci diranno di andar via, andremo via". Così Donato Di Campli, procuratore del centrocampista azzurro, presente oggi in tribuna a Bergamo per seguire Atalanta-Pescara. Secondo l'agente, "Marco resta comunque un orgoglio per l'Abruzzo e l'immagine più bella da esportare nel mondo". Tornerà un giorno in Abruzzo, a fine carriera? "È ancora presto - risponde Di Campli - Marco ha 24 anni, ma io lo vedo più come presidente fra qualche anno. Lui ha la maglia del Pescara tatuata sulla pelle. Il primo risultato che chiede è quello dei biancazzurri, è sempre informato sulle vicende del Delfino e non perde occasione per vedere in tv le partite. Zeman è una garanzia per i biancazzurri".