AGENTE DI ANSALDI: "TANTE OFFERTE, VUOLE RESTARE"

19 aprile 2017

L'agente del terzino dell'Inter Ansaldi Pedro Aldave è stato intervistato da Tuttomercatoweb: "Ha un contratto di 4 anni e l'idea è di continuare in maglia nerazzurra. Non abbiamo sentito la società, non sappiamo quali siano i programmi. Offerte? Tante, da Germania, Turchia e Inghilterra. Ma l'idea del ragazzo è di restare a Milano".