AGENTE DEFREL: "IL SASSUOLO NON L'HA VOLUTO CEDERE"

3 febbraio 2017

Giampiero Pocetta, agente di Gregoire Defrel, è intervenuto a TMW Radio, ed ha parlato della trattativa tra Sassuolo e Roma che avrebbe dovuto portare il suo assistito in maglia giallorossa. "Non è stato trovato un accordo, il Sassuolo non l'ha voluto cedere. Se ne riparlerà in estate a cifre più alte".