AGENTE DANI ALVES: "FELICE ALLA JUVE"

9 maggio 2017

E' diventato fondamentale nell'assetto tattico di Allegri: Dani Alves è un punto fermo della Juve e la sua agente non nasconde la sua gioia per il momento che sta vivendo l'ex terzino del Barcellona: "C'erano altre squadre interessate al calciatore in estate ma la Juve è stata sicuramente la più concreta. Ora è contento e vuole solo vincere trofei con i bianconeri" ha detto Dinorah Santa Ana a FootLegend.