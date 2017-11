AGENTE DALOT: "NESSUN CONTATTO COL NAPOLI"

8 novembre 2017

Diogo Dalot sarebbe nel mirino del Napoli per sostituire Faouzi Ghoulam. Il procuratore Carlos Gonçalves del giovane 18enne del Porto ha parlato a Calciomercato.it: " "Non è vero che sono in Italia, sono a Monaco e a breve rientrerò in Portogallo. E, al momento, non ho avuto contatti con il Napoli per Diogo Dalot. Nelle prossime tre settimane di certo non sarò in Italia, perché ho altri viaggi di lavoro già programmati".