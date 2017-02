AGENTE BADELJ: "NESSUNA SQUADRA ITALIANA POTEVA PAGARLO"

1 febbraio 2017

Dejan Joksimovic, procuratore di Milan Badelj, è stato intervistato da Fiorentinanews ed ha parlato del suo assistito: "Nessuna squadra italiana aveva soldi per Milan e lui non voleva andare all'estero. Se la Fiorentina non abbasserà le pretese ce ne andremo a scadenza. Rinnovo? Mai!"