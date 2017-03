AG. TOURE': "OFFERTE ANCHE DALL'ITALIA"

17 marzo 2017

Dimitri Seluk, agente di Yaya Toure, ha parlato del futuro dell'ivoriano: "Avevamo detto di aspettare fino al 15 marzo il City, ma fino ad oggi non ci è stato detto niente. Non possiamo aspettare giugno per parlare con altri club. Di sicuro non andrà in Cina o in MLS, vuol continuare in Europa. Ho parlato con squadre di diversi paesi, compresi Italia e Spagna. Manchester United? Perché no? Mourinho è un grande manager e Yaya ha già giocato con Ibrahimovic a Barcellona. Non sarebbe un problema per noi".