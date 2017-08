AG. SUSO A CASA MILAN: PROVE DI RINNOVO

28 agosto 2017

Dopo l'inizio di stagione scintillante, per Suso è ora di pensare anche al sempre più vicino rinnovo di contratto con il Milan. L'agente dello spagnolo, come riferisce l'inviato di MilanNews.it, si trova infatti a Casa Milan per discutere con la dirigenza rossonera del prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno 2019. Prove di rinnovo per Suso.