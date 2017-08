AG. SANCHEZ: "L'ARSENAL HA RIFIUTATO SUPER-OFFERTA DEL CITY"

17 agosto 2017

L'agente di Alexis Sanchez ha rivelato che l'Arsenal ha rifiutato una maxi offerta del Manchester City per l'attaccante cileno. Intervistato dal quotidiano El Mercurio, in Cile, Fernando Felicevich ha dichiarato che il City ha offerto oltre 50 milioni di euro per Sanchez ma l'Arsenal li ha ritenuti insufficienti perchè ritiene il giocatore incedibile. Sanchez ha il contratto in scadenza nel 2018 e ha già annunciato che non intende rinnovarlo.