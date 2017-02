AG. LUCAS PEREZ: "GLI PIACE IL MILAN"

20 febbraio 2017

Lucas Perez non è contento all'Arsenal e così il suo procuratore Rodrigo Fernandez Llovelle apre a un futuro in rossonero: "Non ha ancora ricevuto alcuna offerta. Lucas, se lascia Londra vuole andare a giocare per un altro club importante come l'Arsenal. Il Milan è un grandissimo club e gli piace molto, anche se non abbiamo mai parlato con i dirigenti del club rossonero".