AG. KOULIBALY: "PRONTO PER IL NAPOLI"

31 gennaio 2017

Bruno Satin, agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito, reduce dall'eliminazione del suo Senegal in Coppa d'Africa: “C’è un po' di delusione per l’eliminazione ai rigori in Coppa d’Africa, sarà in serata o al massimo domani a Napoli e tornerà con grande entusiasmo. È sicuramente pronto a giocare e credo sarà a disposizione di Sarri sin da subito. Il mister lo aspetta, ha grande fiducia in Kalidou e lui sarà felice di dare il suo contributo”.