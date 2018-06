AG. JORGINHO: "ACCORDO COL CITY, ORA TOCCA AL NAPOLI"

13/06/2018

Jorginho è ad un passo dall'addio al Napoli. A confermarlo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Joao Santos, agente del centrocampista italo-brasiliano: "Il ragazzo è a Fortaleza in vacanza con la famiglia. C'è l'accordo col City, giocare in Premier ed essere allenato da Guardiola sono motivazioni importanti per lui. Ora tutto è nelle mani di De Laurentiis e del presidente del City. Può accadere tutto tra un giorno, tra dieci. Non lo so”.