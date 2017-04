AG. IMMOBILE: "NESSUN CONTATTO CON IL NAPOLI"

8 aprile 2017

L'agente di Ciro Immobile parla del momento dell'attaccante della Lazio: “Ciro è tornato quello che conoscevamo, è stato capocannoniere in Serie B e in Serie A, ha giocato un Mondiale e un Europeo, sono già dimenticate le due esperienze negative all’estero. Alla Lazio ha trovato fiducia di tecnico e ambiente, e quando ci sono queste condizioni lui dà tutto. Vicino al Napoli lo scorso anno? Purtroppo, e lo dico da napoletano, pochissimo o niente. I matrimoni si fanno in due, ma non c’è stato nemmeno un sondaggio". Conclude Marco Sommella.