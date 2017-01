AG. HYSAJ: "CHELSEA E ARSENAL? VEDREMO A GIUGNO"

30 gennaio 2017

L'agente di Hysaj, Mario Giuffredi, ha parlato a Radio CRC del futuro terzino albanese: "Chelsea e Arsenal sul ragazzo? Gli apprezzamenti ci sono perché è monitorato dalle squadre più importanti d’Europa, ma in questo momento ci interessa poco. A fine stagione vedremo. Al momento, Elseid ha la testa solo sul Napoli, al mercato ci penseremo in estate, il mercato invernale per me non esiste e crea solo disordini agli allenatori che non dispongono di calciatori concentrati".