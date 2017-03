AG. GONZALO RODRIGUEZ: "INTER? BELLA OCCASIONE"

8 marzo 2017

Il futuro di Gonzalo Rodriguez è sempre più lontano da Firenze. Lo stesso agente del giocatore, José Raul Iglesias, lo ha confermato ai microfoni di Violanews.com, aprendo le porte anche all'Inter: "La Fiorentina non mi ha chiamato e stiamo valutando quindi altre opzioni. L'Inter? Sarebbe una bella occasione ma per adesso non ci ho mai parlato".