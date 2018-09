AG. FERREIRA CARRASCO: "GLI PIACEREBBE L'ITALIA"

14/09/2018

Christophe Henrotay, agente di Ferreira Carrasco attualmente in forza al Dalian Yifang in Cina, ha aperto le porte dell'assistito alla Serie A: "Il Napoli provò a prenderlo così come altri club, ma abbiamo optato per la Cina. Un giorno gli piacerebbe giocare in Italia e sono convinto che un giorno o l'altro si ritroverà in Serie A".