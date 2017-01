AG. DZEKO: "NIENTE CINA, FELICE A ROMA"

13 gennaio 2017

Edin Dzeko resiste alle sirene cinesi del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, che avrebbe offerto al bosniaco un contratto da 16 milioni di euro a stagione, e giura amore alla Roma. Il suo agente, Irfan Redzepagic, smentisce l'addio del suo assistito. "Per i cinesi, strappare Edin alla Roma, è una mission impossible. Non c'è nulla di vero. Dzeko sta bene alla Roma, è felice in giallorosso e pensa soltanto ai capitolini".