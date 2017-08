AG. DUVAN ZAPATA: "SAMP DESTINAZIONE GRADITA"

11 agosto 2017

La Sampdoria sarebbe un'ottima destinazione per Duvan Zapata. L'attaccante colombiano del Napoli è in uscita, ma le acque non si stanno muovendo: "Non ho avuto contatti diretti con Sampdoria e Napoli, nemmeno con la Fiorentina - ha commentato l'agente Villarreal a SampdoriaNews -. La Samp sarebbe una destinazione gradita, come due anni fa prima di optare per l'Udinese"