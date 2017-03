AG. CONTI: "PRONTO PER UNA GRANDE"

31 marzo 2017

Giuffredi, procuratore di Andrea Conti parla del futuro del giocatore dell'Atalanta: "Deve finire questo campionato e poi l'Europeo Under 21. Nelle nostre strategie non c'è quella di essere venduto e restare in prestito all'Atalanta. Lui è pronto e sono sicuro che andrà in una squadra importante, ma è ancora prematuro parlare di squadre interessate. All'Atalanta sono molto bravi a formare giovani. Mi sembra anche giusto che adesso raccolgano i frutti del proprio lavoro, anche dal punto di vista economico".