AG. CASILLAS: "LIVERPOOL? NULLA DI VERO"

30 ottobre 2017

Nei giorni scorsi si era parlato del Liverpool come di una possibile destinazione per Iker Casillas, ma il procuratore del portiere a Radio Renascena smentisce questa ipotesi: "È una delle cose più assurde che abbia mai sentito. Iker è felice al Porto e come ogni giocatore vorrebbe giocare, ma sul Liverpool non c'è nulla di vero".