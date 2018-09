AG. CARRASCO: "LO VOLEVA IL NAPOLI. UN GIORNO GIOCHERÀ IN ITALIA"

13/09/2018

Dall'Atletico Madrid al Dalian Yifang, passando per la tentazione Napoli. Yannick Ferreira Carrasco avrebbe potuto giocare in Italia un paio di anni fa, ma il suo agente giura che il Belpaese sarà nel futuro del nazionale belga. Christophe Henrotay ha infatti detto ai microfoni di Radio Marte che le sirene azzurre erano invitanti: "Abbiamo apprezzato l'interessamento e un giorno gli piacerebbe giocare in Italia, a Napoli o altrove. Il calcio italiano è attraente e le squadre saranno sempre più protagoniste. Un giorno Yannick giocherà in Serie A, un campionato destinato a crescere con l'arrivo di Cristiano Ronaldo".