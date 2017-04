AG. CAPRARI: "L'INTER VUOLE TENERLO"

10 aprile 2017

Gianluca Caprari, esterno offensivo del Pescara, di proprietà dell'Inter, è stato accostato al Sassuolo nell'affare che porterebbe Berardi in nerazzurro. Queste le parole dell'agente dell'ex Roma, Davide Lippi, a fcinternews.it: "La volontà del club nerazzurro è quella di tenere Caprari a Milano. Per tutto quanto il resto, è prematuro parlarne; al momento non ci sono novità, dato che non ho parlato con l’Inter"