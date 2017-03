AG. BROZOVIC: "PARLIAMO CON CLUB INGLESI"

24 marzo 2017

Non solo Perisic, anche Marcelo Brozovic è nel mirino di diverse società inglesi e sarà visionato con attenzione durante le partite con la Croazia. A confermarlo è stato l'agente del giocatore, Miroslav Bicanic, al croato "Index": "Non posso fare nomi, ma ci sono diversi club inglesi su Brozovic. Siamo in contatto con loro, ma Marcelo sarà un obiettivo caldo della prossima estate".