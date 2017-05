AG. BADELJ: "NESSUN CONTATTO COL MILAN"

17 maggio 2017

Milan Badelj accostato al Milan: "Con me non ha parlato nessuno - esordisce a Calciomercato.it Dejan Joksimovic, agente del calciatore - non ci sono novità al momento. Non so se stanno parlando tra club". Le indiscrezioni di oggi hanno parlato di una richiesta fissata in 10-12 milioni di euro. "Il prezzo di Milan? Gli resta solamente un anno di contratto. Amburgo e Fiorentina lo hanno pagato meno di 5 milioni di euro ad un anno dalla scadenza...".