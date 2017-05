AG. BADELJ: "E' ARRIVATO IL MOMENTO DI LASCIARE LA FIORENTINA"

16 maggio 2017

Dejan Joksimovic, agente di Milan Badelj, parla del futuro del centrocampista: "Il giocatore voleva partire l'anno scorso, quando avevamo in mano un paio di offerte molto importanti, ma il club e Corvino hanno deciso di dichiararlo incedibile. Adesso gli rimane un solo anno di contratto e penso che sia arrivato il momento, sia per lui che per la Fiorentina, di lasciarlo partire".