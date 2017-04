AG. BACCA: "RICEVUTE OFFERTE, MA PENSA SOLO AL MILAN"

26 aprile 2017

L'agente di Carlos Bacca Sergio Barila parla del futuro dell'attaccante: "Non mi sembra in difficoltà , ha segnato 14 gol. Ci vuole serenità, fiducia e positività nel giudizio. Se ci sono problemi con l’ambiente? No, nessuno. Bacca ha ricevuto offerte? Si, però la sua testa pensa solo al Milan in questo momento".