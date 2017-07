AG. BACCA: "AMA SIVIGLIA E VUOLE GIOCARE"

25 luglio 2017

Il futuro di Bacca è incerto e l’agente Sergio Barila intervenuto a ‘ABCdeSevilla’, lascia ogni scenario aperto: “Il Siviglia è un club che Carlos guarda sempre di buon occhio e a cui è legato. Ci sono molti club interessati, ma per ora non c’è nulla di deciso. Siamo in un momento dinamico e si guardano tutte le possibilità. Lui vuole giocare, essere protagonista e segnare, e questo influenzerà sempre le sue scelte”.