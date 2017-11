AGÜERO: "NEL 2019 TORNO ALL'INDEPENDIENTE"

9 novembre 2017

Dal ritiro della nazionale argentina, Sergio Aguero mette a tacere le voci di mercato che lo riguardano e ribadisce la sua volontà: una volta che scadrà il suo contratto con il Manchester City, il Kun tornerà a giocare in Argentina. "Ora sono saltati fuori Milan e Real Madrid - ha detto ai microfoni di 'TyC Sports - Non so dove ho letto che 'ha rovinato il sogno dell'Independiente'. La mia idea è quella di tornare all'Independiente nel 2019 quando scadrà il mio contratto con il City".