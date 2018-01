AD SASSUOLO: "POLITANO RESTA FINO A GIUGNO"

23 gennaio 2018

A margine di "Binario 21", iniziativa organizzata in memoria delle vittime della Shoah, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Matteo Politano. "Il Sassuolo ha la politica di non cedere i propri giocatori più importanti. Politano dovrà rendere al meglio perché a giugno, come ce ne sono state nello scorso, potranno esserci occasioni importanti per lui e ne riparleremo".