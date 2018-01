ACCORDO TOTTENHAM-PSG PER LUCAS MOURA

26 gennaio 2018

Secondo Rmc Sports il Tottenham e il Psg hanno trovato l'accordo per il trasferimento a Londra di Lucas Moura. Affare da 25 milioni di euro, l'ala brasiliana in forza ai francesi firmerà un quadriennale. Atteso l'annuncio, con il giocatore che era stato avvistato già ieri a Londra, in visita al campo d'allenamento del Tottenham.