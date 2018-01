ACCORDO NAPOLI-BOLOGNA PER VERDI

8 gennaio 2018

Simone Verdi è sempre più vicino al Napoli. Accelerata decisa nella trattativa tra Napoli e Bologna, con le due società che hanno trovato l'accordo. Ora la palla passa al giocatore: l'attaccante è attualmente in vacanza e si è preso qualche giorno di tempo per comprendere cosa sta accadendo. Venerdì ci sarà l'atteso colloquio telefonico con il ds partenopeo Giuntoli. Dopo questo contatto, si avranno tutte le carte in mano: o si procederà alla conclusione della trattativa, con l'approdo al Napoli di Verdi, oppure il club di De Laurentiis virerà sull'altro grande obiettivo di gennaio: Gerard Deulofeu.