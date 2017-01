"ZARATE STA BENE ALLA FIORENTINA"

13 gennaio 2017

Zarate respinge l'assalto del Wolfsburg. Il fratello-agente, contattato da Tuttomercatoweb.com, ha spiegato: "Sinceramente non sappiamo nulla della soluzione tedesca, ho letto queste notizie e non sono veritiere. Mauro sta bene a Firenze, pensa solo ai viola e fino a giugno continuerà a vestire la maglia della Fiorentina. Adesso sta bene, sta giocando con una certa regolarità e quindi non c'è alcun tipo di problema".