"VEDREMO SE SI POTRA' TENERE DEULOFEU"

10 marzo 2017

Il direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino ha parlato di mercato prima di Juventus-Milan: “Pjaca l’abbiamo seguito molto, ma la Juventus è stata più veloce di noi. Ci è mancato poco. Il futuro di Deulofeu? Galliani ha un buonissimo rapporto con Braida e lo sente spesso: credo che, però, manchi ancora un po’ di tempo per definire la cosa, da qui a fine anno faremo le nostre valutazioni e vedremo se sarà possibile tenerlo con noi. Finché non ci sarà una comunicazione specifica da parte di Fininvest noi continueremo a lavorare per il presente e il futuro di questa società. L’Europa è un obiettivo: il Milan non può stare senza, è inutile nasconderci.”