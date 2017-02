"TRA CHIESA E BERNARDESCHI NON SCELGO"

19 febbraio 2017

Il ds del Milan, Rocco Maiorino, ha parlato di mercato ai microfoni di Premium: "Chi prenderei tra Chiesa e Bernardeschi? Qualsiasi nome faccia pescherei bene. Sono due giocatori forti ma anche noi ne abbiamo forti in rosa: per me va benissimo vedere i miei, seguire i miei e coccolare i miei".