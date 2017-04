"SPALLETTI DECIDERA' A FINE STAGIONE"

30 aprile 2017

Interpellato sul futuro di Spalletti sulla panchina della Roma il dg giallorosso Mauro Baldissoni ha lasciato intendere che tutto è nelle mani del tecnico. "Il mister ha deciso di aspettare la fine del campionato per fare le valutazioni definitive, perché ora è concentrato a fare più punti possibili da qui alla fine - ha spiegato -. La società è da parecchio che ha iniziato a lavorare per il futuro che sarà programmato con o senza Spalletti". "Il mister ha sempre mandato messaggi per motivare la squadra e per sollecitare il gruppo per raggiungere il miglior risultato possibile - ha aggiunto -. Ora vincere è difficile ma il secondo posto avrebbe un significato enorme".