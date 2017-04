"SOLO L'INTER PUO' PRENDERE MBAPPE'"

3 aprile 2017

Intervistato da "Il Messaggero", l'agente di Antonio Candreva, Federico Pastorello, ha parlato del suo assistito. "Ha ricevuto un’offerta importante dall’Inghilterra a fine gennaio. Credo che l’Inter abbia intenzione di tenerselo stretto, Antonio poi è molto contento di far parte della squadra che diventerà l’anti-Juve. Il club nerazzurro è quello più interessante dove poter andare. Solo l’Inter, per esempio, potrebbe permettersi di spendere 100 milioni per Mbappé".