"ROSSI NON TORNERA' A FIRENZE"

30 marzo 2017

Il futuro di Pepito Rossi è ancora tutto da decidere, ma una cosa è certa: non tornerà a Firenze. Lo ha chiarito il suo agente. "Sta bene fisicamente, si sta allenando bene e ogni volta in cui è stato chiamato in causa ha fatto bene - ha spiegato Federico Pastorello a Radio Sportiva -. In questo momento è a Vigo in prestito, ma dato che il suo contratto termina a fine stagione e non siamo in contatto con la Fiorentina, sicuramente non tornerà lì".