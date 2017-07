"RENATO SANCHES TIFERA' MILAN"

21 luglio 2017

Renato Sanches è qualcosa di più di una semplice suggestione di mercato per il centrocampo del Milan. All'apertura del ds Mirabelli, infatti, è seguita una sorta di conferma da Carlo Ancelotti, tecnico del Bayern, alla vigilia della sfida in International Champions Cup: "Spingo i miei giocatori a tifare Milan. Per ora Sanches sta lavorando per noi - ha commentato -, ma sto lavorando per far diventare anche lui un tifoso rossonero".