"KONDOGBIA E BANEGA RESTANO"

14 gennaio 2017

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha fatto il punto sul mercato dei nerazzurri a Premium Sport prima del match contro il Chievo: “Gagliardini unico regalo per Pioli? Il mercato è lungo, lui era l’obiettivo numero uno e penso che siamo a posto così. Siamo contenti di essere riusciti a centrare il nostro primo obiettivo: ora ci saranno altre operazioni, ma in uscita. Verratti in estate? Non voglio fare nomi e creare illusioni: la certezza è che l’Inter ha una proprietà solida e che ha voglia di investire, ma dobbiamo sempre tenere conto del fair play finanziario. Vi assicuro che Suning vuole far tornare grande l’Inter. Un’alternativa a Icardi? Non abbiamo un’alternativa come lui, una prima punta, ne abbiamo altre con altre caratteristiche. Kondogbia e Banega rimangono, stiamo invece ascoltando proposte per far uscire, magari in prestito, Gnoukouri, che è giovane e ha bisogno di giocare.”