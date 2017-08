"KARAMOH HA SCELTO L'INTER"

2 agosto 2017

Oscar Damiani ha parlato del trasferimento di Karamoh all'Inter: "E' un ragazzo che conosco bene, fra l'altro mi sto occupando del trasferimento. Karamoh nonostante sia un classe '98, ha giocato quasi 30 partite da titolare segnando 5 gol in una squadra, il Caen, che doveva salvarsi. Ha carattere, è un giocatore che deve crescere, ma potrebbe imparare alle spalle di Candreva e Perisic, rivelandosi di prospettiva, pronto a dire la sua. In prestito? Ha avuto decine di richieste, l'ultima del Saint-Etienne, ma lui ha scelto l'Inter per rimanerci".