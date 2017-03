"INZAGHI PIU' CHE BLINDATO"

13 marzo 2017

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport: “Il rinnovo di Inzaghi? Il suo contratto non scade a giugno, ha un contratto lungo con la Lazio. Lui poi non vuole mai andare via da Roma, quindi siamo a posto, è più che blindato. Dopo una stagione del genere non deve dimostrare più niente a nessuno ma i complimenti ora contano non poco se poi non riusciremo a raggiungere gli obiettivi. A questo punto della stagione contano la determinazione e la voglia di raggiungere gli obiettivi. Più forte Immobile o Belotti? E’ una domanda da un milione di euro. Sono due grandi attaccanti, Ciro è una sorpresa per noi perché oltre a fare sempre gol è anche un grande trascinatore e questa cosa è molto positiva per la nostra squadra”